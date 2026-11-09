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15-годишен на тротинетка се блъсна в кола в Летница

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Тротинетка Снимка: pixabay
Тротинетка Снимка: pixabay

Младеж на 15 години е пострадал докато кара електрическа тротинетка през нощта в Летница. Той се е ударил в задната част на движещ се лек автомобил. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

При инцидента е пострадал младежът, който е получил контузии на бедрото и коляното. Той е откаран в болница за преглед. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни, пише БТА. 

Предстои на родителите на младежа да бъде наложена глоба за нарушение на Закона за движението по пътищата.

През август дете пострада леко при пътен инцидент с електрическа тротинетка в Луковит, родителите му са санкционирани.

Тротинетка Снимка: pixabay

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