Правителството оттегли спорните промени в закона за ДАНС

Правителството е оттеглило проекта за промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) на заседанието си на 4 ноември. Това става ясно от протокола от заседанието на Министерския съвет.

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане през август тази година и предвиждаше промени не само в Закона за ДАНС, но и в други нормативни актове. Сред тях бяха Законът за защита на класифицираната информация, Законът за електронните съобщения, Законът за отбраната и въоръжените сили и Законът за специалните разузнавателни средства.

Първоначалният законопроект предвиждаше промени в сроковете за защита на класифицираната информация, както и възможност служители на ДАНС да работят като психотерапевти.

Предложението за съвместяване на работата в агенцията с практикуването на психотерапия е отпаднало след възражения от организации на психолози и психотерапевти по време на общественото обсъждане.

В последната редакция на проекта е запазено предложението за удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация. Предвиждало се е документите да могат да останат засекретени до 30 години след изтичането на първоначалния срок за защита.

Според действащите правила сроковете зависят от нивото на класификация. Те са 30 години за „Строго секретно", 15 години за „Секретно", 5 години за „Поверително" и 6 месеца за информация с гриф „За служебно ползване". Сроковете могат да бъдат удължавани най-много до два пъти първоначално определения период.

Проектът предвиждаше и промени в реда за предаване и унищожаване на класифицирани документи. Според предложението до една година след изтичането на срока им за защита или след премахването на нивото на класификация те трябва да бъдат предоставяни на съответния държавен архив.

ДАНС предлагаше документите да могат да бъдат унищожавани, когато вече не са необходими за служебни цели и нямат историческо, практическо или справочно значение. Държавна агенция „Архиви" възрази срещу тази възможност и настоя преди унищожаването да се извършва оценка за историческата и справочната стойност на документите.

В справката от общественото обсъждане са отразени становищата на различни организации и институции по законопроекта. След преработването на част от текстовете проектът е бил внесен в Министерския съвет, но на заседанието от 4 ноември е оттеглен.

Към момента няма информация дали законопроектът ще бъде преработен и внесен отново, или правителството се отказва окончателно от промените.