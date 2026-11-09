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Повдигнаха обвинение на шофьора, блъснал и убил 4-годишно дете в Гривица

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив
За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

Обвинение е повдигнато на шофьора, задържан за катастрофата от 7 ноември в плевенското село Гривица, при която загина 4-годишно дете, съобщава Нова тв. 

Трагедията се разигра в събота следобед, около 15 ч. Тогава четиригодишното дете загива на място, докато пресича ул. „Александър Стамболийски", блъснато от правоспособен шофьор, роден през 2008 г.

На мястото на инцидента веднага са изпратени разследващи, автоексперт и съдебен лекар, които извършват оглед. 18-годишният шофьор е задържан за 24 часа по закона за МВР.

Установено е, че първоначалната обстановка е променена, тъй като майката на детето взема тялото му непосредствено след удара и го внася в къщата. Въпреки това следите, открити на пътното платно, категорично потвърждават, че сблъсъкът е станал там.

Инцидентът предизвика размирици в селото в събота, като дори се наложи намесата на полиция и жандармерия.

За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

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