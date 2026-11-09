„Светулка" озарява Детското отделение в Габрово: голямото преобразяване започна

Близо 122 300 евро са събрани за реконструкцията от над 700 дарители

Започна цялостното преобразяване на Детското отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова". Стартът на първия етап от реализацията на проект „Светулка – болница, която не прилича на болница" бе официално обявено днес.

48 физически лица са дарили средства на дарителската сметка на болницата в размер от 5 до 1000 евро. Над 700 души, организации, институции и доброволци застанаха зад каузата.

Това е важна стъпка към сбъдването на една обща мечта - отделение, в което грижата за детското здраве среща уюта и спокойствието. Ще бъдат обособени 10 стаи, детски кът, кухненски блок и декорация, вдъхновена от Дома на хумора и сатирата в Габрово. Амбицията е педиатрията да се превърне в място, в което детските усмивки ще бъдат повече от сълзите. Където страхът ще отстъпва място на светлината, а болничните дни ще бъдат по-леки.

Зад този момент стоят повече от година усилена работа. Архитектурно планиране, технически разчети, съгласувателни процедури, десетки срещи, дарителски кампании и фондонабирателни инициативи. Днес проектът вече има одобрение и издадено разрешение за строеж. Необходимата документация е внесена и в Министерството на здравеопазването, чието одобрение предстои. До 2-3 месеца се очаква да бъде пусната и обществената поръчка.

Проектът предвижда пълна реконструкция на последния етаж в съседната болнична сграда, където в миналото временно се е помещавало Детското отделение.

Ще бъдат обособени 10 болнични стаи, нова кухня и помещения за медицинския персонал. Предвижда се цялостна подмяна на електрическата и ВиК инсталациите, климатичните системи, противопожарната и сигналната инсталация. Ще бъдат обновени санитарните помещения и всички пространства, необходими за съвременна медицинска грижа.

Особено внимание ще бъде отделено и на функционалността на интензивния сектор, където всеки сантиметър пространство има значение.

Архитектурният проект е дарение от архитект Станимир Семов. Това е промяна не само на пространството, но и на усещането за болница. Промяна, която поставя детето в центъра на грижата. Която превръща болничната среда в съюзник на лечението. И заменя студенината на болничните стени с топлина, цветове и уют, казват от екипа на проект "Светулка".

За малките пациенти е подготвена и специална визуална концепция с герои, вдъхновени от карикатурите в Дома на хумора и сатирата. Така отделението ще има собствен облик. Разпознаваем, приветлив и близък до детския свят.

Едно от най-значимите постижения на проекта е широката обществена подкрепа. Кампанията, започнала с благотворителен концерт, успя да обедини граждани, фирми, училища, детски градини, неправителствени организации, клубове и институции.

48 граждани са направили лични дарения по банковата сметка на кампанията. Суми от 5 до 1000 евро. Различни по размер, но еднакво ценни като жест на съпричастност.

Към тях се присъединиха десетки представители на бизнеса. Част от фирмите предоставиха финансови средства. Други дариха строителни материали, оборудване и продукти, необходими за ремонта.

Събраните парични дарения от граждани и фирми възлизат на 99 423 евро. Допълнителни 22 854 евро са насочени към основния проект, след като фирма пое безвъзмездно изграждането на предвидената детска площадка, която вече е на 90% завършена. Така общият финансов ресурс достига 122 277 евро.

За осигуряването на оставащото финансиране се предвижда да бъдат използвани и средства от продажбата на Старопиталището на големия габровски индустриалец и благодетел Пенчо Семов. Символична приемственост между традициите на габровското дарителство и днешната грижа за бъдещето на града.

Ключов партньор в осъществяването на проекта е Фондация „За доброто", чиято инициатива „Светулка" вече променя детски отделения в страната. Габровският проект е тринадесетият в тази последователна мисия.

Фондацията участва активно с експертиза, идеи, подкрепа при проектирането и организацията на кампанията. Местният екип поема строителните и техническите дейности, а партньорите от „За доброто" ще съдействат за обзавеждането, настилките и други ключови елементи от интериора.

Вниманието е насочено не само към красивия дизайн, но и към качеството и издръжливостта на материалите. Защото едно детско отделение трябва да бъде едновременно уютно, безопасно и функционално години напред.

Проектът има и още едно важно измерение. Съвременната работна среда е инвестиция в медицинските специалисти. Тя е и предпоставка за привличането на млади кадри в габровската болница.

Голямата промяна започва с малките жестове

„Светулка" доказа, че хората могат да се обединяват не само когато трябва да се справят с беда. Могат да бъдат заедно и когато създават нещо хубаво.

След получаване на необходимото одобрение от Министерството на здравеопазването предстои процедура по обществена поръчка, за която се предвиждат около два месеца и половина. Амбицията е обновеното отделение да бъде готово до лятото.

Но това е само началото. Макар да е осигурен значителен финансов ресурс, кампанията продължава. Необходими са още средства за специализирано оборудване и допълнителни функционални решения – професионални кухненски уреди, защитни елементи, системи за повикване на персонала и други важни детайли, които ще направят отделението още по-удобно и безопасно.