Постоянен арест за мъж, изнасилил и бил бившата си жена

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за изнасилване в условията на опасен рецидив, чрез принуда със сила и за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Тричленен състав на съда отхвърли молбата на обвиняемия и неговия защитник за отмяна на определението.

Към настоящия момент, Окръжен съд Кюстендил намира, че е налице достатъчна степен на вероятност, че обвиняемият К. Г., на 28 г., е извършил инкриминираните деяния. Преди да се разделят, обвиняемият е живял на семейни начала с пострадалата, от която има дете.

От наличните доказателства - показания, както и протокол за освидетелстване на пострадалата може да се направи обосновано предположение, че той е извършител. Не може да се направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, т. к. има установена самоличност, регистриран постоянен адрес, на който живее, няма данни да се е укривал. Настоящият съдебен състав, както и първоинстанционният съд намира, че от доказателствените източници се налага извод за съществуването на другата алтернативна предпоставка на НПК за вземане на мярка за неотклонение, която трябва да съществува кумулативно, наред с обоснованото предположение, а именно реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Деянието, за което е повдигнато обвинение на К. Г. е тежко. От друга страна от приложеното по бързото производство свидетелство за съдимост на обвиняемия се установява, че същият е извършил деянието в условията на рецидив, което също води до извод за наличие на реална опасност да извърши друго престъпление.

Окръжният съд счита, РС- Кюстендил е постановил законосъобразно определение, поради което следва да бъде потвърдено. Определението не може да се протестира и обжалва.