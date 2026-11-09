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Затвориха магистрала "Тракия" към Бургас заради катастрофата на мъж и жена

Димчо Райков

Димчо Райков

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От удара е останала само половината от хондата на жената.
От удара е останала само половината от хондата на жената.

Полицията затвори магистрала "Тракия" в платното от Карнобат до Бургас заради ужасяващата касатрофа днес следобяд, когато в посока Бургас на 341 километър от София на територията на община Камено 66-годишен мъж, управляващ "Ауди 8 Q" със софийска регистрация, застигна и блъснал "Хонда", шофирана от 68-годишна карнобатлийка. От ударя тя загина на място, а движението временно се регулираше ръчно. Заради огледа обаче се наложило движението в посока Бургас да бъде затворено като до морския град ще се стига по заобиколен маршрут през Айтос.

По случаяе образувано досъдебно производство.

Засега не е ясна причината, която е предизвикала гонката на магистралата. Ударът на аудито с хондата обаче е бил силен, защото според полицията едната кола се оказала в аварийната лента, а другата в ускорителното платно.

От удара е останала само половината от хондата на жената.

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