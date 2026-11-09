Столична община започва инициатива, която среща ученици с популярни личности

Столична община започва инициативата „Героите в нас", която ще среща ученици с популярни и вдъхновяващи личности, на които се възхищават. Целта е младите хора да имат възможност да разговарят лично със своите идоли, да научат повече за пътя им към успеха, трудностите, които са преодолели, и усилията зад техните постижения, информираха от общината.

Първият гост в инициативата ще бъде олимпийската вицешампионка в скока на височина Мирела Демирева. На 11 ноември 2026 г. от 13:30 ч. тя ще се срещне с ученици от 7. СУ „Св. Седмочисленици". Събитието се организира в партньорство с Българската федерация по лека атлетика.

Мирела Демирева е сред най-успешните български лекоатлетки. През 2016 г. тя спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, а през същата година стана европейска вицешампионка на първенството в Амстердам.

По време на срещата учениците ще могат да чуят личната история на спортистката, да зададат въпросите си и да разговарят с нея за мотивацията, постоянството и смелостта да преследваш мечтите си. Сред темите ще бъдат преодоляването на разочарованията, намирането на сили за продължаване след неуспех и усилията, необходими, за да се превърне талантът в постижение.

В основата на „Героите в нас" стои идеята, че срещата с човек, на когото се възхищаваш, може да даде на младите увереност да опитат нещо ново, да открият собствените си силни страни и да погледнат по различен начин на възможностите пред себе си.

Гостуването на Мирела Демирева поставя началото на поредица от срещи с други вдъхновяващи личности в столичните училища. Чрез инициативата Столична община ще продължи да насърчава младите хора да вярват в себе си и да развиват своя потенциал.