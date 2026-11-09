Година и половина подсъдимите лекари за смъртта на 6-годишния Ангел не са потърсили близките

Защитата на анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев и на зъболекарката д-р Десислава Георджева не поискаха връщането на обвинението, но съдът откри пропуски

Защо делото трябва да се гледа при открити врати, в операционната няма публика, трябва ли в съда да е различно, попита адвокат Елдъров

Година половина след смъртта на 6-годишния Ангел тримата лекари, подсъдими за смъртта му, не са се свързали с близките на детето. Момченцето от пловдивското село Белащица почина след стоматологична интервенция в клиника "Медикус алфа" на 4 април 2025-а.

"Не са ни търсили по никакъв начин да изкажат съболезнования, те се изпокриха още от първия момент. В мига, в който убиха детето, имаха план как да се измъкнат всички до един", заяви в понеделник преди старта на делото бащата на момчето Георги Райчев.

Малкият Ангел си отиде след продължило над 3 часа лечение на зъбите под анестезия, към която родителите му прибегнали, защото детето много се страхувало, а имало доста кариеси и пулпити. Били насочени към д-р Десислава Георджева. Тя лекувала и други малолетни пациенти в здравното заведение, макар да няма специалност по детска стоматология.

Д-р Георджева работела с анестезиолога д-р Пламен Мандев, който според прокуратурата не предупредил родителите на Ангел за рисковете от упойката.

Лекарят само попитал майката дали момчето има алергии. Дал му два медикамента над допустимата доза за възрастта и теглото му. Превишението при препарата "Нивалин" било 5,58 пъти – при норма от 4,48 мг наредил да влеят на детето на два пъти по 10 и веднъж 5 мг.

Стоматоложката д-р Георджева приключила работата си към 12 часа и тогава започнало извеждането на детето от упойката. То било отпуснато и със затворени очи, дишало тежко и само промълвило: "Искам при мама!"

Д-р Мандев минал да го види в стаята му, разтърсил го и му извикал да се събуди, после обяснил, че всичко ще е наред и си тръгнал, без да обясни на другия анестезиолог в клиниката д-р Любомир Морев какво е състоянието на детето. А то се влошило още и се обърнали към д-р Морев, който не успял да го интубира, и пак извикали д-р Мандев. Майката на детето Магдалена попита през сълзи д-р Пламен Мандев защо оставил детето , след като го е отровил. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

В клиниката дошла бабата на детето д-р Маргарита Райчева, пенсиониран анестезиолог. Като видяла показателите на детето, тя настояла да бъде изпратено в реанимацията на Детската клиника на УМБАЛ "Свети Георги". Около 16 часа там била констатирана смъртта му.

Д-р Георджева е с обвинение само за лечение на деца без нужната квалификация, двамата анестезиолози – за лекарска грешка.

"Докторе, искам да те попитам. Погледни ме в очите. Като отрови детето ми, защо си тръгна?". Това каза в съдебната зала в понеделник цялата обляна в сълзи майката на момчето Магдалена на анестезиолага д-р Мандев.

Близките искат ефективни присъди и се конституираха като частни обвинители. Защитникът на зъболекарката Красимир Елдъров настоя делото да се гледа при закрити врати.

"В операционната няма публика, трябва ли в съда да е различно", попита той и добави, че медийните публикации поставят клиниката в неизгодна конкуренция в сравнение с останали частни здравни заведения.

Съдът не намери основания за засекретяване на процеса, но откри противоречия в обвинението. Сред тях - че не е ясно дали допустимата доза от 4,48 г "Нивалин" се отнася само за първото поставено количество, или за всичките 25 мг.

За д-р Морев пък на едно място в акта пишело, че когато поел детето, бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му, а на друго – че са ползвани стандартните за клиниката препарати.

"Ще обжалвам връщането на акта", категорична беше прокурор Данаила Станкова.

Бащата на Ангел заяви пред "24 часа", че ако има грешки, е по-добре те да бъдат открити от съда, отколкото от защитата на подсъдимите.