Близо 13 тона стари мебели, гуми и техника събраха жители на столичния район „Студентски“

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Близо 13 тона отпадъци събраха жителите на район „Студентски" и съседните квартали по време на петото есенно издание на инициативата „МаГаТа фест". Стотици граждани се включиха в кампанията на 7 ноември, като безплатно предадоха ненужни вещи от мазета, гаражи и тавани, както и различни видове битови отпадъци, информираха от общината.

В рамките на деня на мобилната поп-ъп площадка бяха събрани 6 тона едрогабаритни отпадъци, сред които стари мебели, матраци, дивани и шкафове. Предадени бяха още 3 тона излезли от употреба автомобилни гуми и 1 тон стара домакинска техника и електроника.

снимка: Столична община

Отделно гражданите събраха 1 тон отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса и метал, 800 кг текстил и обувки, 400 кг опасни битови отпадъци и 100 кг негодни за употреба батерии и акумулатори. Сред опасните отпадъци са бои, лакове, химикали, почистващи препарати, живачни термометри и стари лекарства.

Посетителите се включиха и в базара за повторна употреба „Остави и вземи", организиран съвместно със сдружение „Рето – Надежда". Там те дариха запазени дрехи, книги и други вещи, като дадоха втори живот на десетки предмети.

На място присъстваха и експерти от сдружение „За Земята", които даваха практически съвети за правилното компостиране и начините за намаляване на отпадъците в домакинството.

снимка: Столична община

Петото издание на „МаГаТа фест" затвърждава високата гражданска активност, отчетена и при предишните събития от есенната поредица. В специализираните площадки бяха събрани над 4,5 тона отпадъци в СПЗ „Слатина", близо 16 тона в район „Подуяне", над 24 тона пред бившия хотел „Плиска" и 16 тона в район „Искър".

Последното за този есенен сезон издание на инициативата ще се проведе на 14 ноември (събота) от 9 до 15 ч. Мобилната площадка ще бъде разположена в район „Красна поляна" – на ул. „Освобождение" № 25, на паркинга до районната администрация.