Шестима молдовци опитаха да прекарат над 1,2 млн. щатски долара през ГКПП "Лесово"

Шестима молдовци се опитаха да прекарат близо 1,2 млн. щатски долара през граничен пункт "Лесово". Митничари и граничари открили валутата, която била прикрепена към телата на пътниците, които опитали да минат границата с ван, съобщиха от Агенция "Митници".

Молдовците са задържани на 6 ноември на ГКПП "Лесово". Граничните полицаи отклонили автомобила за проверка, а докато претърсвали шофьор и пътниците митничари открили валутата в тях. Доларите били закрепени с ластичен колан, увити във вакуумирани пликове.

В петима от пътуващите – двама мъже и три жени, сред които четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство, са установени недекларирани и укрити по 200 000 щатски долара. В шестия пътник – молдовски гражданин, са установени 199 900 щатски долара. Общото количество недекларирана валута е 1 199 900 щатски долара с еврова равностойност над 1,074 млн. евро. Чужденците са задържани в ГПУ-Елхово.

Недекларираната валута е иззета и по случая са образувани шест досъдебни производства, които се провеждат от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Ямбол.