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Делото за катастрофата с Местан върви към финал, насрочиха пледоариите

Ненко Станев

Ненко Станев

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Като обвиняеми по делото за катастрофата край Загорско за бяха привлечени вече бившия политик и другия шофьор - Юсеин Ахмед, баща на загиналото бебе. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Като обвиняеми по делото за катастрофата край Загорско за бяха привлечени вече бившия политик и другия шофьор - Юсеин Ахмед, баща на загиналото бебе. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Делото за катастрофата със загинало бебе край момчилградското село Загорско, по което Лютви Местан е един от обвиняемите върви към финал. След поредното заседание, продължило над 7 часа, съдът насрочи изслушването на пледоариите на страните за 12 ноември. Според магистратите делото вече е изяснено от фактическа и правна страна.

Катастрофата със загиналото дете стана на 14 април 2019 година на разклона край село Загорско. При опит на Лютви Местан да се включи с автомобил в международния път Кърджали - Маказа последва удар с друга кола, движеща се по главния път. Като обвиняеми за причиняване на смърт по непредпазливост бяха привлечени вече бившия политик и другия шофьор - Юсеин Ахмед, баща на загиналото бебе.

Делото за катастрофата претърпя няколко фалстарта и беше отлагано по различни причини десетки пъти. Обвинителният акт беше връщан на прокуратурата два пъти за допуснати процесуални нарушения, бяха отхвърляни експертизи и отзовавани вещи лица, а през есента на 2023 година се наложи делото да стартира отначало, защото докладчикът по него се пенсионира.

Като обвиняеми по делото за катастрофата край Загорско за бяха привлечени вече бившия политик и другия шофьор - Юсеин Ахмед, баща на загиналото бебе. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

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