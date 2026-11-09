Делото за катастрофата с Местан върви към финал, насрочиха пледоариите

Делото за катастрофата със загинало бебе край момчилградското село Загорско, по което Лютви Местан е един от обвиняемите върви към финал. След поредното заседание, продължило над 7 часа, съдът насрочи изслушването на пледоариите на страните за 12 ноември. Според магистратите делото вече е изяснено от фактическа и правна страна.

Катастрофата със загиналото дете стана на 14 април 2019 година на разклона край село Загорско. При опит на Лютви Местан да се включи с автомобил в международния път Кърджали - Маказа последва удар с друга кола, движеща се по главния път. Като обвиняеми за причиняване на смърт по непредпазливост бяха привлечени вече бившия политик и другия шофьор - Юсеин Ахмед, баща на загиналото бебе.

Делото за катастрофата претърпя няколко фалстарта и беше отлагано по различни причини десетки пъти. Обвинителният акт беше връщан на прокуратурата два пъти за допуснати процесуални нарушения, бяха отхвърляни експертизи и отзовавани вещи лица, а през есента на 2023 година се наложи делото да стартира отначало, защото докладчикът по него се пенсионира.