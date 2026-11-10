Идея: преди да купува нови оръжия, армията да пита първо българските фирми

В Гърция 25% от всяка сделка трябва да включват роден производител

8000 съкратени от въглищния сектор може да решат проблема с работници за военните заводи

Преди да пристъпват към покупката на ново въоръжение, Българската армия и Министерството на отбраната да се консултират с родни фирми дали биха могли да произведат търсените оръжия или поне да участват в поддръжката им.

Тази препоръка отправят от Икономическия и социален съвет в анализ за българската оръжейна индустрия.

В момента реално почти липсва връзка между оръжейните заводи и Българската армия. Нещо повече - държавните заводи, които произвеждат оръжие, са част от системата на Министерството на икономиката. Към отбраната са само предприятията за ремонт на оръжие и бойна техника, посочват от съвета. Според анализа МО трябва

да създаде специален механизъм за институционална връзка между армията и отбранителната индустрия

Докладчици са Моника Панайотова от Българската търговско-промишлена палата и Огнян Атанасов от КНСБ.

“ИСС препоръчва да бъде определен ясен институционален център на отговорност и да се създаде постоянен механизъм за координация между компетентните министерства, БА, държавните и частните предприятия, организациите на отбранителната индустрия, университетите и научните институти. Независимо от избрания административен модел този механизъм следва да осигурява превръщането на националните приоритети в конкретни програми и проекти, координация на националните и европейските инструменти и проследяване на резултатите”, пише в анализа.

Дава се идея институционалният център да бъде Министерството на отбраната, като съответните структури и компетентности, които сега са на икономическото министерство, бъдат придадени към МО.

Има примери от други държави в НАТО, където подобни механизми работят - в Гърция 25% от всяка сделка трябва да включват участие на техни военни фирми, в Полша пък има държавен холдинг, който е връзката между военните заводи и армията.

Според анализа на Икономическия и социален съвет България разполага с ограничен стратегически прозорец, в който трябва да се възползва от повишеното търсене на българско оръжие, за да модернизира индустрията си. В документа изрично се отбелязва, че от началото на 2026 г.

печалбите на най-големия производител - държавния ВМЗ - Сопот, намаляват

“Печалбата намалява с 31,3 млн. евро спрямо същия период на предходната година - от 48,28 млн. евро до 16,97 млн. Приходите от продажби също са понижени - от 151,5 млн. евро на 100,8 млн. евро за първото тримесечие”, се посочва в изследването. Това е първото влошаване на икономическите резултати на държавния военен завод от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Въпросният ограничен стратегически прозорец, с който разполагаме, се формира благодарение на насложеното високо търсене на отбранителна продукция, нарастващите разходи за отбрана, модернизацията на въоръжените ни сили и новите европейски политики и финансови инструменти.

“Сегашният подем на отбранителното производство е възможност, но сам по себе си не е гаранция за бъдещето на българската отбранителна индустрия. Основният риск е наличният ресурс да бъде използван конюнктурно, като преимуществено се увеличава само традиционното производство и се придобиват готови системи от чужбина, без това да доведе до натрупване на нови технологии, научен и инженерен капацитет, интелектуална собственост и устойчиви национални производствени способности”, подчертава анализът.

Той препоръчва внимателно да се профилират военните заводи

“България няма нито необходимост, нито възможност да развива целия спектър от въоръжение, техника и отбранителни технологии. Необходимо е да бъде определен ограничен набор от критични производствени, технологични и ремонтни способности, които страната има стратегически интерес да поддържа и развива с оглед на националната отбрана, сигурността на доставките и устойчивостта при криза.

Определянето им следва да отчита потребностите на въоръжените сили, съществуващите или реалистично достижимите национални компетентности, зависимостите от външни доставки и възможностите за включване в европейските и съюзническите производствени вериги”, пише в документа.

Препоръчва се българската индустрия да се съсредоточи в производството на традиционни системи въоръжение, боеприпаси, барути и взривни вещества; ремонт и поддръжка на основни системи на БА; безпилотни системи и противодронова защита; оптоелектроника, сензори и системи за наблюдение; комуникационно оборудване и радиоелектронно оборудване; системи за управление и контрол, базирани на изкуствен интелект; продукти за индивидуална защита и военно медицинско осигуряване.

Специална препоръка е отделена на набавянето на работна ръка. В момента

в оръжейното производство са заети над 35 000 души,

но огромен проблем е застаряването на работниците. Съчетано със свиването на производството на оръжие по съветски образци, което вече не се търси дори в Украйна, това може да доведе до загуба на умения, предупреждават от съвета.

“Източник на кадри за отбранителната индустрия могат да бъдат и преструктуриращите се граждански производства. Показателен е примерът с въгледобива в Старозагорския регион. В “Марица - изток 2” и “Мини Марица-изток” работят около 8000 души, сред които инженери, механици, електротехници и оператори на тежка техника. През следващите години очакваното свиване на добива в процеса на енергийния преход ще доведе до освобождаването на специалисти с техническа квалификация и дългогодишен практически опит. В дружеството вече се провеждат програми за преквалификация, включително за придобиване на правоспособност по заваряване”, пише в анализа. Още повече че военните предприятия в Казанлък и Сопот се намират в непосредствена близост. При обучение и съответната организация част от кадрите може лесно да бъдат пренасочени към отбранителното производство.