За 3-ма от 4 българи психическият тормоз е домашно насилие. Изневярата - също

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55% включват към формите му и семейните скандали

Над 1/3 казват, че чрез насилие може да се постигне политическа власт

Психическият тормоз е основна форма на домашно насилие, твърдят 75% от българите. За 10,7 на сто такова са и проявите на безпричинна ревност, а за 30% - и контролът и налагането на ограничения в семейството. 0,7% пък слагат в графата за домашно насилие и изневярата.

86% смятат, че насилието е разпространено в семейството. Това е с 4% повече спрямо 2019 г., но и със същия процент по-малко спрямо 2022 г., когато делът им достига 90%.

56% от жените смятат, че домашното насилие е много разпространено, докато при мъжете този дял е 41%.

Повече от 2/3 от интервюираните (69%) лично са преживели някакъв вид насилие в семейството. 27% са били подозирани в изневяра, което ги е травмирало. 14% посочват психически тормоз, а 5% - физически.

Едва 23% никога не са били обект на подобни посегателства

Това сочат данни от проучване на Библиотечно-информационния изследователски парламентарен център, проведено през септември сред 1000 души. То е публикувано на сайта на Народното събрание.

Над половината анкетирани (55%) определят насилието в семейството като най-сериозния проблем. Това мнение по-често изразяват жените и разведените, както и столичани. В София делът им е 61%.

Освен физическото, сексуалното и психическото насилие като най-разпространени форми на насилие у дома се посочват и семейните скандали - от 55%. 31 на сто открояват тормоза над децата.

Приблизително 840 млн. жени и момичета по света, или близо 1/3 от жените на възраст 15 и повече години, са били насилвани физически и/или сексуално от интимен партньор или друго лице през живота си, сочат данни на СЗО, цитирани в доклада на парламентарния център.

А според данни от 2024 г. от европейско проучване близо 1/3 от жените между 18 и 74 г., които са имали интимен партньор, са преживели физическо, сексуално и/или психическо насилие и заплахи. Най-много жени го декларират в Унгария (55%), Финландия (53%) и Словакия (51%), а най-малко - в Португалия (23%), България (21%) и Полша (20%). За повечето жени посегателствата не са били еднократни, а са се повтаряли.

Според изследването на парламентарния център почти 2/3 (65%) от българите посочват като основен фактор за агресията в семейната среда употребата на алкохол, наркотици и други упойващи вещества. За последните 7 г. този дял е нараснал с 10%.

Финансовите проблеми на домакинствата също са сред факторите.

Безпаричието като причина се посочва от 48%,

но този дял е намалял със 7% от 2019 г. досега.

Като други фактори анкетираните посочват лошото възпитание и модел на поведение, преживян в детството; безработица и икономическа зависимост; ненаказуемост на домашното насилие; ревност и стрес в ежедневието.

Пак в доклада са цитирани данни на МВР от Годишния доклад на омбудсмана за 2025 г., според които през годината са издадени

5102 заповеди за защита от домашно насилие

66% от регистрираните пострадали са жени, 24% - деца, 10% - мъже. 476 са нарушенията на заповеди за защита.

В регионален доклад на УНИЦЕФ от 2025 г. пък се посочва, че близо 1/3 от децата в 15 държави и територии в Европа и Централна Азия са били подлагани на физически наказания у дома. Средно около 11% от децата в обхванатите от изследването региони са били тормозени от свои връстници, 10% са участвали в сбивания.

В обществените представи не съществува среда, която да се възприема като свободна от насилие, сочи анализът на данните от проучването. Повече от половината интервюирани смятат, че то се среща дори в детските градини (51%) и на работното място (56%).

Висок е делът на хората, според които има насилие в интернет (84%) и в училището (87%). Най-често обаче се посочва агресията на улицата и на обществени места - 92%. 80 на сто оценяват, че темата често присъства в медиите чрез публикации и репортажи по конкретни случаи.

Докато жените са по-притеснени от домашното насилие, за това на улицата и обществени места се тревожат повече мъже - 34 спрямо 23 на сто. Общо проблемът е оценен като сериозен от 28% от интервюираните.

За 13% пък насилието в училище е най-сериозният проблем.

38,7% отговарят положително на въпрос може ли чрез насилие човек да постигне политическа власт. Делът им се е увеличил с 11% спрямо 2019 г., като

в столицата най-много вярват, че насилието е път към властта - 72 на сто.

64% от анкетираните не смятат, че чрез насилие могат да бъдат постигнати материално благополучие и висок жизнен стандарт. На противоположното мнение са 29%. И тук обаче расте броят на хората, които допускат подобна възможност - сега са с 8% повече спрямо 2022 г., докато този на отхвърлящите я намалява със 7 пункта. Мъжете по-често от жените споделят подобно мнение (32:26 на сто), както и отново жителите на столицата.

По-рядко споделяно е мнението, че насилието може да бъде средство за постигане на успешна кариера. Такава възможност допускат 21% от българите, като от 2019 г. досега този дял расте със 7%.