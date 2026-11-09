Йотова на Парижкия форум за мир по покана на Макрон (Обзор)

Президентът ще се срещне във Франция и с шефовете на ОИСР и ЮНЕСКО

Президентът Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир по покана на френския си колега Еманюел Макрон. Програмата на Йотова във Франция ще е натоварена: на форума тя ще направи изказване, а след това ще се срещне и с шефовете на ЮНЕСКО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Акцент в Парижкия форум за мир ще е Срещата на върха за децата, на която българският президент ще говори. Целта е благополучието на децата да бъде изведено на преден план в световния дневен ред и най-вече защитата им предвид множеството войни по света. В изказването си Йотова ще акцентира върху поколението на изкуствения интелект, ползите и опасностите от използването му в училище, както и от необходимостта от възпитаване на критично мислене в децата. Тя ще представи и примери от внедряването на изкуствения интелект у нас и как той помага на учениците със специални потребности.

Деветото издание на форума е под наслов “От суверенитет към сътрудничество”. Участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.

Илияна Йотова ще се срещне с представители на бизнеса от MEDEF International - най-влиятелната работодателска организация във Франция.

Йотова и Макрон се познават от години покрай организацията на франкофоните, в която и двамата са активни участници. Той бе един от първите, които поздравиха Йотова, когато тя зае президентския пост, за да довърши мандата на Румен Радев.

Йотова е участник в почти всички форуми на Международната организация на франкофонията, а през 2023 г. беше и патрон на честванията за 30-годишнината от участието на България в нея. През 2024 г. Макрон, съпругата му Брижит и генералният секретар на организацията Луиз Мушикивабо посрещнаха Йотова в Международното градче на френския език край Париж на 19-ата среща на върха на франкофоните.

Докато президентът е в Париж на форума за мир, премиерът Румен Радев пък ще посрещне във Варна председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя пристигна за срещи в региона ни след атаките срещу търговски кораби в Черно море през последния месец, взели и човешки жертви. В понеделник Фон дер Лайен бе в Румъния, днес с Радев ще разгледа учебния център по кибероперации във Военноморското училище, лабораториите и високотехнологичния център, както и този за мониторинг на бреговата зона.