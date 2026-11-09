От достойни магистрати до все хора на шефовете: съдиите избраха своите шестима във ВСС (Обзор)

Гласуването се проведе в два дни при много висока избирателна активност

Часове след като съдиите избраха своите шестима в новия Висш съдебен съвет, който се очаква да заработи през декември, противоречиви мнения заляха социалните мрежи и неправителствени организации в сферата на правото. Те са поляризирани в двете крайности - от много достойни магистрати до хора, приближени до вечните началници, или самите те такива.

Изборите се проведоха в два дни, тъй като в събота нито един от двайсетте кандидати не получи повече от половината от действителните гласове. Това наложи балотаж в неделя. В него се включиха 1914 магистрати от общо 2275, имащи право на глас съдии, което беше 84% избирателна активност. Тя бе висока и в събота - 82%.

Най-много гласове - 892, получи зам.-шефката на Окръжния съд във Варна

Мария Терзийска. Втора със 778 гласа е съдийката от ВКС Светлана Калинова. Преди време тя беше и кандидат за Конституционния съд.

Светлана Калинова

Зам.-шефката на Софийския районен съд Даниела Александрова събра подкрепата на 689 свои колеги.

Даниела Александрова

Съдията Васил Петков от Военно-апелативния съд получи 681 гласа. До юли 2024 г. той беше шеф на окръжния съд в Ямбол, а преди това председател на районния съд в града.

Васил Петков

Веселка Златева-Кожухарова, която е шефка на Административния съд в Пазарджик, е с 671 бюлетини в своя подкрепа.

Веселка Златева - Кожухарова

Емилия Василева, съдия във ВКС, спечели 659 гласа.

Емилия Василева

Трима от кандидатите - Мария Терзийска, Даниела Александрова и Васил Петков, бяха избрани за Съдийската колегия и през 2022 г. Тогава обаче парламентът не успя да излъчи членове на съвета, а после със законови промени отмени вота на магистратите.

Прави впечатление, че четирима от шестимата избрани са административни ръководители или заместници. Че темата за “вечните началници” в съдебната система вълнува магистратите, стана ясно още на общото събрание на съдиите преди седмица. Тогава това беше и един от основните въпроси, които присъстващите задаваха на кандидатите. Те обаче отговаряха уклончиво, че законът дава право на един магистрат да е два мандата начело на един орган, а после на друг - още толкова.

Съдийският избор беше съпътстван от слухове, че сред магистратите се пуска листче с имената на тези, които трябва да бъдат избрани.

За съществуването му разказа публично депутатът от ПП, а преди това лидер на “Правосъдие на всеки” Велислав Величков в петък в предаването “Лице в лице”. Той дори остави запечатан плик с имена на хора, които ще бъдат избрани.

Часове след избора в неделя от “Правосъдие за всеки” обявиха, че четири от имената са били в плика.

От шестте имена вътре в крайна сметка бяха избрани четирима, като след първия тур в събота в шестицата бяха петима. Благодарение на активния вот в неделя, за което може би и призивите ми за гласуване “извън листчето” помогнаха, само със седем гласа разлика сред избраните влезе и много уважаваната съдия Емилия Василева от ВКС, председател на Второ търговско отделение.

Другият пробив в схемата на желязното статукво беше съдия Светлана Калинова, също от ВКС, която е сред доайените там.

Свободните от влияние и зависимости съдии, предимно от София (резултатът в двете секции в столицата съществено се различава от този в страната), успяха поне частично да отстоят независимостта на съдебната система, за което искрено ги поздравявам, написаха във фейсбук от “Правосъдие за всеки” в понеделник.

Съдиите са умни хора. Не ги подценявайте и не се съмнявайте в тях. И стига с тия приказки за контролиран вот, за листчета и пр. И листчета да има, и убеждаване да има как да се гласува - при таен вот, с хартиени бюлетини, като попълваш бюлетината, решаваш сам. Не някой друг.

Нормално е съдиите да обсъждат помежду си, да имат групи,

които харесват едни и не харесват други.

Какво показва изборът? Бяха избрани безспорни правни авторитети от голяма класа. Това пък написа във фейсбук известната адвокатка Валя Гигова.

Всички, включително и наблюдателите, се обединиха обаче около мнението, че изборите са били много добре организирани.

Другата седмица предстои да стартира процудурата за избора на следователя, който ще представлява съсловието във ВСС. Кандидатите са двама - Петко Петков и Бойко Атанасов.

До 19 ноември и парламентът трябва да избере своите 11 представители. Изслушването на кандидатите вече мина, а за избрани ще се смятат тези, които са получили 160 гласа.