228,3 млн. евро ще се спестят от ТЕЛК – затягат контрола и определянето на лична помощ

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Само за 9 месеца - още 223 хил. решения за инвалидност

Оценката ще се прави по нов начин, за да има повече пари и асистенти за най-тежките случаи

228,3 млн. евро ще се спестят следващата година с реформа в ТЕЛК . Тя предвижда подобряване на ефективността на механизмите за оценка и контрол при определяне правото на достъп до лична помощ.

Реформата поетапно ще бъде проведена през следващата година, за да има засилен контрол, да започне осветяването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК-ове. Ще има нов начин, по който ще се прави индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, така че към тях да се насочи точно определеният ресурс, или хора, които да им оказват подкрепа за независим живот, обясни социалната министърка Наталия Ефремова преди Надзорния съвет на НОИ, който прие проектобюджета на държавното обществено осигуряване.

В момента с ТЕЛК са около 750 хил. души. Всички те получават пари според процента си и сума на месец между 27,34 до 222,66 евро. Отделно получават и други социални помощи.

Издадените ТЕЛК решения през тази година са 222 877, но в тази цифра са и преосвидетелстваните.

Има обаче огромни разлики на издадените решения спрямо броя на населението, което не може да се обясни само с демографски фактори.

Рекордьори по ТЕЛК решения са в Кърджали - издадени са 81 решения на 1000 души

(общо 12 256 решения). Високи нива има и във Видин - 58 на 1000 души, в Габрово - 54 на 1000, и Враца - 50 на 1000.

Най-нисък дял на глава от населението е в София. В столицата показателят е едва 21 решения на 1000 души (27 941 решения при многократно по-голямо население). Във Варна и Бургас нивата са съответно 27 и 28 на 1000 души.

Въпреки въведеното централизирано електронно разпределение на преписките натоварването на самите лекари в комисиите остава силно небалансирано спрямо реалния брой подадени документи по места.В България действат общо 145 ТЕЛК състава, като средно на една комисия се падат по 1537 решения за периода до ноември.

В Кърджали работят само 5 комисии, които са издали средно по 2451 решения на състав.

В Ямбол работят едва 2 комисии с по 1992 решения на състав,

а в Сливен - 3 комисии с по 1865 решения. В столицата функционират 24 комисии, при които натоварването е средно по 1164 решения на състав.

На първо място по брой ТЕЛК решения са “Последици от мозъчен инфаркт” с общо 9605 издадени решения. Данните от справката за медицинската експертиза на НЗИС показват, че това е най-честата диагноза. Следват диабет тип 2 с неврологични усложнения и застойната сърдечна недостатъчност.

Останалите позиции в топ 10 включват заболявания като стар инфаркт на миокарда, хипертонично сърце, ортопедични импланти, стенокардия, рак на млечната жлеза, дискови хернии и алергична астма.

Вместо инвалидизацията да се концентрира основно след 65–70 години, пикът на решенията е в най-продуктивните десетилетия от живота на хората - 40–59 г. (Виж инфографиката ) Водещите причини за инвалидизация в тази възраст са предотвратими или контролируеми хронични заболявания - мозъчносъдови, сърдечни и ендокринни. Това показва късно откриване на рисковите фактори -хипертония, висока кръвна захар и недостатъчен контрол на терапията в извънболничната помощ.

ТЕЛК е ключ и към Закона за личната помощ. Той осигурява финансирана от държавата грижа в домашна среда чрез назначаване на личен асистент, като през 2026 г. часовата ставка за труд е 5,24 евро бруто на час. При максималните 168 часа месечно брутната заплата на личния асистент достига около 880 евро. Право на тази подкрепа имат хората с трайни увреждания с определена чужда помощ и децата с 90% и над 90% степен на увреждане. Часовете се определят точно след оценка от социални работници. Първо се подават документи и се прави самооценка. После обаче социален работник посещава дома и прави интервю, но и оценява доколко човекът може сам да се обслужва - да се храни, облича, къпе, придвижване в дома, да общува, да взема решения и да излиза навън. И след това му определят часовете.

Личните асистенти са над 88 хил. души. За последните няколко години

техният брой се е увеличил повече от 3 пъти

заради ръста на хората с ТЕЛК с право на чужда помощ. Друга причина е и заплащането, което е обвързано с минималната работна заплата по коефициент 1,4.

Сравнението спрямо населението на общинско ниво сочи много големи дисбаланси и видимо клъстериране. Почти всички общини, където разходите за лична помощ надхвърлят 200 евро на човек от населението, са разположени в Северозападна България, около Силистра или около Кюстендил, показа анализ на Института по пазарна икономика.

Увеличенията на разходите по общини далеч надхвърлят тези на потребителите на личната помощ – в Ситово, Малко Търново и Сухиндол са над 1000% в рамките на пет години, а в цели 84 общини повишението е над 500%.

За следващата година само за лична помощ са предвидени 777,2 млн. евро.

513 273 ще са пенсионерите с инвалидна пенсия. За тях са планирани общо 2,95 млрд. евро. средната пенсия тук е 425,88 евро.

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

“Бюджетът на държавното обществено осигуряване е по-висок в сравнение с миналата година - 16,5 млрд. евро.

14 млрд. са з а пенсиите, предвидени са увеличения за всички,

каза още Ефремова.

От 1 юли пенсиите ще се увеличат със 7,8%. Минималната ще е 374,62 евро, а средната ще стигне 587,7 евро. Този път правителството ще увеличи и максималната пенсия до 1874 евро.

Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Втората година от майчинството ще 450 евро. Ще има и увеличение от 75% на обезщетението, което се дължи, ако майката се върне на работа.

Минималната заплата ще е 660 евро от 1 януари, а минималните прагове се вдигат с 6,4%. Максималният осигурителен доход ще е 2400 евро.

Това е стандартна стъпка, която трябва да се прави всяка година. Увеличенията не са високи, в съответствие са с минималния размер на минималната работна заплата - по отношение на минималния праг, а на максималния увеличението е съвсем поносимо от страна на бизнеса, заяви Ефремова.

В края на ноември ще започне плащането на коледните добавки

от 50 евро за всички бедни. Същата ще е сумата и през следващата година.

Право на нея имат хората, които получават месечни или целеви социални помощи, младежи напуснали услуга за резидентна грижа; хората с енергийни помощи за този сезон; с месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; с месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия; деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства; ветерани от войните и военноинвалиди, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане.