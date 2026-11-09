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Апелативният съд нареди да продължи разследването по сигнал на Теодора Георгиева срещу Сарафов

Ана Михова

Ана Михова

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ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА

Тя е обжалвала прекратяването, постановено от СГС

Софийският апелативен съд е уважил жалбата на бившия европейски прокурор и настоящ съдия в Софийския административен съд Теодора Георгиева срещу прекратяването на досъдебното производство по неин сигнал. Той е срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

В него Георгиева е поискала да бъде проверено какво точно Сарафов е твърдял за нея пред Европейската прокуратура, както и връзките между висши магистрати и Петьо Петров - Еврото. През пролетта самата тя съобщи, че го подава до министъра на правосъдието. Той пък, както изисква законът, го е препратил на специалния прокурор по разследването на главния прокурор или неговите заместници. От декември миналата година за такъв е назначен Антон Урумов.

Той прекратява разследването на 8 юни 2026 г., след като разпитал шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова и Божидара Ганева, която е бивш зам. градски прокурор. И двете заявили, че Сарафов не е упражнявал натиск.

Постановлението за прекратяване било потвърдено от Софийския градски съд. Тогава Георгиева обжалвала. Според апелативните магистрати делото трябва да се върне на друг състав, който да каже дали тя се води пострадало лице, или не. И ако я определи за пострадала, да прецени дали ѝ е връчено постановление.

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА

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