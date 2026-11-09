Смятано за изчезнало знаме от Илинденското въстание беше дарено на българските архиви

Бойно знаме на четата от село Загоричани, Костурско, участвала в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 г., стана притежание на българската държава. Днес, 9 ноември, Държавна агенция „Архиви" получи знамето като дарение от Мария Атанасова, наследник на участници в революционните борби в Македония и Одринско. Това съобщиха от агенцията във Фейсбук.

Знамето е ушито в самия край на XIX или в началото на XX век от учителката Маслина Грънчарова. То е използвано от центровата чета на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) от село Загоричани в сраженията по време на въстанието.

Първият знаменосец загива, но знамето е спасено от дядото на дарителката. По него и до днес личат три пробойни от куршуми.

След разгрома на въстанието бойното знаме е пренесено в София. То е било поставено над тленните останки на Гоце Делчев в Македонския културен дом. По време на Втората световна война е върнато в Загоричани, където е посрещнато тържествено от местните българи.

Доскоро знамето се е смятало за изчезнало или дори за изгорено в Загоричани след 1944 г. Благодарение на предците на Мария Атанасова то е било пренесено в България и съхранено въпреки започналите след 1944 г. репресии срещу дейци на ВМРО. По-късно самата дарителка го пренася извън България и продължава да го пази през изминалите десетилетия.

Днес знамето от Загоричани преминава в ръцете на българската държава. То ще пристигне в сградата на Държавна агенция „Архиви" на ул. „Московска" № 5 на 10 ноември 2026 г. от 11 ч.