Кметицата на пловдивското село Марково за акцията на полицията: Някои хора минаха всякаква граница

Според запознати проверката е заради съмнения за злоупотреба с гориво, предназначено за служебните автомобили

"Някои хора минаха всякаква граница, но аз силно вярвам, че справедливостта ще възтържествува и поредния опит да бъда дискредитирана няма да успее".

Това написа Десислава Терзиева по повод акцията на Икономическа полиция днес в кметството на селото. Според запознати проверката е заради съмнения за злоупотреба с гориво, предназначено за служебните автомобили.

Както "24 часа" вече писа, Терзиева твърди, че проведеното разследване е по сигнал от зам.-кмета на Община "Родопи" Васил Петлешков. Той отговаря за транспорта и екологията на общината.

"Познавайки г-н Петлешков, едва ли се е сетил сам. Проверката се изрази в снимане на книжа, които ние официално сме входирали в Общината. Важно е да се отбележи факта, че кметът на Марково не е второстепенен разпоредител на бюджета, не разполага със собствен бюджет, не възлага обществени поръчки и не борави с публични средства", написа още тя в социалните мрежи. И допълва: "Друг важен факт е, че към третото тримесечие, по справка от "Финансов отдел" на Общината, Кметство Марково е генерирало най- много икономии по План сметката на селото, където са горивата. Сами си направете изводите! Сигурна съм, че ситуацията ще бъде изяснена. Нека проверката мине и вярвам, че колегите от Икономическа полиция ще си свършат съвестно работата".

24 часа потърси и кметът на Община "Родопи" за коментар. "Вероятно зам.-кметът Васил Петлешков е подал сигнал, след като е констатирал нередности. Преди малко научих за акцията на Икономическа полиция", отговори по-рано Михайлов.