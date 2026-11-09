Мощно късо съединение запали кула на "Лукойл" в Бургас, спря 80% от инсталациите

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Толкова дълбоко и мащабно външно смущение в електрозахранването не е засягало рафинерията през последните 25 г.

Проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Това стана ясно от писмена позиция на "Лукойл Нефтохим Бургас" до БНТ, след като черен дим и пламъци бяха забелязани от едната факелна кула на рафинерията.

В позицията на дружеството става ясно, че изгарянето се дължи на изключително дълбок спад на захранващото напрежение. Практически то е паднало до нула, като това е довело до аварийно прекратяване на работата на почти 80% от инсталациите.

Причината е външна за рафинерията и е свързана с подстанция "Камено", която работи на 110/20 кV. Там по същото време са извършвани планови профилактични дейности. Възникнало е трифазно късо съединение, предизвикало 3 последователни смущения на напрежението с продължителност съответно 400 милисекунди, 1 секунда и отново 400 милисекунди.

Дали причината за инцидента е човешка грешка или техническа неизправност, предстои да бъде установено от Електроенергийния системен оператор.

Толкова дълбоко и мащабно външно смущение в електрозахранването не е засягало рафинерията през последните 25 години.

Факелните системи са неразделна част от технологичните процеси и системите за безопасност на всяка съвременна нефтопреработвателна рафинерия.

„Лукойл Нефтохим Бургас" разполага с 4 въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те се намират в постоянна готовност - 24/7, 365 дни в годината, като работят само пилотните горелки, чиито пламъци са практически незабележими през деня.

Основното им предназначение е при пуск или при планово и/или аварийно спиране на оборудване, технологични инсталации или производствени процеси да приемат отделените газове и да осигурят тяхното контролирано и безопасно изгаряне, предотвратявайки опасното им натрупване и изпускане в атмосферата.

Факелните глави са оборудвани със системи за бездимно горене чрез подаване на водна пара, която подобрява смесването на газовете с кислорода в атмосферата.

При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове, каквото е станало днес, е нужно време за регулиране на пароподаването. В този преходен период може да се наблюдава и черен дим.

Черният цвят се дължи най-вече на фини частици елементарен въглерод - сажди, образувани при непълното изгаряне на въглеводородите. Продуктите на горенето съдържат също водна пара и въглероден диоксид, но не и въглеводороди и именно в това е смисъла на целенасоченото изгаряне: да не се допусне опасното изпускане на въглеводороди в атмосферата.

Според наличната оперативна информация не са били регистрирани повишения на показателите за замърсяване на въздуха, нито от станцията за контрол на качеството на въздуха в Бургас, нито от тези в Камено и Долно Езерово. Няма и оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на атмосферния въздух.

Независимите системи за мониторинг на рафинерията също не са отчели превишения на контролираните показатели. Следователно наличните данни от измерванията не показват влошаване на качеството на въздуха над нормите. Засега няма основания за притеснение сред обществото.