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Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-ото издание на Парижкия форум за мир

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Илияна Йотова
Илияна Йотова Снимка: 24 часа

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в 9-ото издание на Парижкия форум за мир. Визитата й е по покана на френския президент Еманюел Макрон.

Във форума ще участват 350 държавни и правителствени ръководители, представители на бизнеса и неправителствени организации, а мотото е „От суверенитет към сътрудничество". Целта е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии.

По време на форума Илияна Йотова ще участва и в Срещата на върха за децата, целта на която е да постави в центъра на глобалния дневен ред развитието и благополучието на подрастващите и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира.

В програмата на българския президент са предвидени срещи с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и с генералния директор на ЮНЕСКО.

Илияна Йотова

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