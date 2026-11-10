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Урсула фон дер Лайен пристига в България

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

След зачестилите атаки с дронове срещу кораби, плаващи близо до териториалните води на България, у нас пристига председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова за прекратяване на огъня в Черно море и съобщи, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море.

Днес председателят на Европейската комисия ще се срещне с премиера Румен Радев във Варна. Освен в България, обиколката на фон дер Лайен включва посещения и в Турция, и Румъния.

Румен Радев и председателят на Европейската комисия ще посетят учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров". Премиерът и шефът на Еврокомисията ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград", а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

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