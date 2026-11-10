Бойко Ноев: България имаше право да унищожи последния дрон

Заради екологичната заплаха България можеше да свали дрона, атакувал кораб в икономическата ни зона на 28 октомври. Това каза пред Би Ти Ви бившият министър на отбраната Бойко Ноев.

За съжаление, спорът се сведе до това на кого е дронът, но той е бил засечен 60 минути преди да удари кораба. Това е било достатъчно дълго време да го унищожат, каза Ноев. И обясни, че според конвенцията на ООН при заплаха за екологията, държавата, в чиято икономическа зона е дронът, може да го унищожи. Даде пример, че сега на плажа изплуват чували с червен пипер от атакувания кораб, но е можело това да са химически материали например. Затова запита кой е взел решението да не се унищожи дронът и дали е било по политически причини или незнание.

Кой е взел решението е ясно - министърът на отбраната и премиерът, посочи Красимир Каракачанов, също бивш военен министър. И посочи, че България не е трябвало да се намесва, тъй като дронът не е бил в наши териториални води. "Правилно ли е да влизаме в чужда война", попита Каракачанов. Изключителната икономическа територия е международна, а не българска територия. Затова нито нашите, нито френските сили, засекли дрона, са го атакували, каза Каракачанов.