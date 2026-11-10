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Поне 50 ранени и трима души с опасност за живота след тежката катастрофа на „Тракия“ (Видео, снимки)
Седем са в тежко състояние в шокова зала
Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, са с опасност за живота.
Общо седем са в шокова зала в тежко състояние. Те са с тежки политравми. Това каза д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ-Ямбол.
Председателят на европейския център за транспортни политики Дияна Русинова каза, че ранените при катастрофата са поне 50.
Вълчев коментира пред Нова тв и БТВ, че са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.
"Чухме се с колегите от Спешна въздушна помощ, защото в нашата болница няма неврохирургия и помолих тези случаи да се транспротират на друго място", разказа той.
Изкарани са хората, които са били засегнали в колите между камионите. Режеше се ламарина, линейките ги прибраха, не знам в какво състояние са. Постоянно идват линейки, 6-7 има.
Това разказа пред Нова тв Тодор, който е очевидец на мястото на катастрофата. Той самият е щял да се удари, ако от отсрещната страна хората не са предупреждавали, махайки силно. Има много голяма мъгла, на 50 метра нищо не се вижда, каза той.
Имаше запален автомобил, той изгоря, обърнат камион има в тревата, потвърди Тодор. По думите му и от двете страни на магистралата катастрофата е еднакво голяма.
Здравните заведения в Бургас, Ямбол и Сливен са в готовност да приемат пострадали от верижните катастрофи. Възможно е да има и загинали, но спасителните екипи още не са стигнали до всички катастрофирали коли, коментираха запознати.
По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.
Тежката катастрофа е станала в на АМ „Тракия” тази сутрин около 7 ч. при гъста мъгла.
Десетки коли са се ударили на пътен възел „Зимница“ – 298-и км, и в двете посоки на магистралата.
В инцидентите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства.
Очаквайте подробности.
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Вдигат медицинския хеликоптер заради верижните катастрофи на АМ "Тракия"
Медицинският хеликоптер е вдигнат заради верижните катастрофи на АМ "Тракия", станали тази сутрин около 7 часа. При 2 инцидента се удариха около 50 коли. Те са се случили в двете посоки на магистралата.
Заради гъстата мъгла колите, както и камиони се сблъскали около 298 км в района на Ямбол. Това станало в посока София. Минути по-късно на същото място, но в другата лента, станала още една верижна катастрофа. По първоначални данни има много ранени, но те не са тежко пострадали. Въпреки това за всеки случай е вдигнат медицинския хеликоптер.
Движението и от двете страни на магистралата е затруднено. То се отбива през Карнобат. Изпратени са линейки и полицейски коли както от Ямбол, така и от Бургас.
Заради инцидентите беше активирана системата BG-Alert
Верижни катастрофи в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле". Там е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.
Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно няколко коли са се сблъскали и в посока София.
Активирана беше и системата BG-Alert. Съобщението гласи: "Поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел Хаджи Димитрово. Моля използвайте обходни маршрути и бъдете внимателни".
Магистралата е затворена и в двете посоки. Въведен е обходен маршрут през Карнобат – Петолъчката.
Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. В катастрофата участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства.
От МВР съобщиха още, че екипи пътуват към местопроизшествието.
Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че събира кризисен щаб.
„Катастрофата е доста тежка, очакваме и най-лошото. Службите се опитват да достигнат до ранените. Платната са задръстени. Активирали сме Областното пътно управление за демонтаж на мантинелите в тези участъци, за да има достъп до пострадалите. Не мисля, че в момента може да кацне заради мъглата", обясни той пред Нова тв.
Очаквайте подробности.