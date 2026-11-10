Седем са в тежко състояние в шокова зала

Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, са с опасност за живота.

Общо седем са в шокова зала в тежко състояние. Те са с тежки политравми. Това каза д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ-Ямбол.

Председателят на европейския център за транспортни политики Дияна Русинова каза, че ранените при катастрофата са поне 50.

Вълчев коментира пред Нова тв и БТВ, че са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.

"Чухме се с колегите от Спешна въздушна помощ, защото в нашата болница няма неврохирургия и помолих тези случаи да се транспротират на друго място", разказа той.

Изкарани са хората, които са били засегнали в колите между камионите. Режеше се ламарина, линейките ги прибраха, не знам в какво състояние са. Постоянно идват линейки, 6-7 има.

Това разказа пред Нова тв Тодор, който е очевидец на мястото на катастрофата. Той самият е щял да се удари, ако от отсрещната страна хората не са предупреждавали, махайки силно. Има много голяма мъгла, на 50 метра нищо не се вижда, каза той.

Имаше запален автомобил, той изгоря, обърнат камион има в тревата, потвърди Тодор. По думите му и от двете страни на магистралата катастрофата е еднакво голяма.

Здравните заведения в Бургас, Ямбол и Сливен са в готовност да приемат пострадали от верижните катастрофи. Възможно е да има и загинали, но спасителните екипи още не са стигнали до всички катастрофирали коли, коментираха запознати.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Тежката катастрофа е станала в на АМ „Тракия” тази сутрин около 7 ч. при гъста мъгла.

Десетки коли са се ударили на пътен възел „Зимница“ – 298-и км, и в двете посоки на магистралата.

В инцидентите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Очевидец показа пред Нова тв кадри от мястото на катастрофата Очевидец показа пред Нова тв кадри от мястото на катастрофата

Очаквайте подробности.