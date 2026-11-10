Вдигат медицинския хеликоптер заради верижните катастрофи на АМ "Тракия"

Медицинският хеликоптер е вдигнат заради верижните катастрофи на АМ "Тракия", станали тази сутрин около 7 часа. При 2 инцидента се удариха около 50 коли. Те са се случили в двете посоки на магистралата.

Заради гъстата мъгла колите, както и камиони се сблъскали около 298 км в района на Ямбол. Това станало в посока София. Минути по-късно на същото място, но в другата лента, станала още една верижна катастрофа. По първоначални данни има много ранени, но те не са тежко пострадали. Въпреки това за всеки случай е вдигнат медицинския хеликоптер.

Движението и от двете страни на магистралата е затруднено. То се отбива през Карнобат. Изпратени са линейки и полицейски коли както от Ямбол, така и от Бургас.