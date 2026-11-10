Вижте какво решава правителството днес

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Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 10 ноември, от 15.30 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за определяне на състава на комисия по погребението на Вежди Летиф Рашидов - председател на 48-ото Народно събрание на Република България.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2020 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници", приет с Постановление № 227 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за одобряване на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Института Фраунхофер за производствени системи и технологии за проектиране (Fraunhofer IPK) относно сътрудничество в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Постановление за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6. Проект на Решение за признаване на Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България като орган за халал сертифициране.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването.

Внася: министърът на отбраната

9. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г.

Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за одобряване на позициите и състава на делегацията на Република България за участие в 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията (15 - 16 ноември 2026 г.), Пном Пен, Камбоджа, и 48-ата сесия на Конференцията на министрите на Франкофонията (14 ноември 2026 г.).

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за освобождаване от изискването за виза на граждани на Република Косово – притежатели на дипломатически и служебни/официални паспорти.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за подготовката и провеждането в Република България на Среща на върха по свързаността.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Внася: министърът на правосъдието

14. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. Проект на Решение за одобряване на Конвенцията за създаване на Междуправителствена организация за разработване и експлоатация на цифрови системи и информационни услуги за океана (Международен център „Меркатор" за океана).

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование", проведено на 15 и 16 октомври 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образоването и науката, Министерството на културата и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2025 - 2026 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изплащане на стипендии.

Внася: министърът на образованието и науката

21. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

22. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, гр. София.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изпълнение на проект „Укрепване на многостепенното управление за регионално развитие в България: Подкрепа за разработването и изпълнението на план за действие".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Държавна агенция „Архиви".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост на община Приморско, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

26. Проект на Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2026 година.

Внася: министърът на културата

27. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие", приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

28. Проект на Решение за одобряване позицията и за даване на съгласие на Република България да участва по Дело С-855/26, Lesoochranarske Zoskupenie II, на Najvyssi Spravny Sud (Върховен Административен съд) Slovenskej Republiky - Словакия пред Съда на Европейския съюз.

Внася: министърът на земеделието и храните

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Внася: министърът на отбраната