Бивш следовател тръгна по следите на Вазовия род в село Сопот край Ловеч

Основателите на Сопот край Карлово са бегълци от ловешкото село Сопот, отвъд Балкана, и са прадеди на големия ни поет и писател Иван Вазов. До това разкритие е стигнал бившият шеф на Окръжната следствена служба във Велико Търново Радко Йончев. 81-годишният следовател, вече пенсионер, е родом от ловешкото Сопот и се е посветил на задълбочено проучване, което хвърля нова светлина върху родословието на Вазов по майчина линия и драматичните събития на епохата.

"Връзката между с. Сопот, Ловешко и гр. Сопот, Карловско е чрез духовното родословие на Вазовия род и е изключително драматично свързано с опасностите на епохата. В исторически план в района на днешното село Сопот е имало сериозни процеси на ислямизация, макар днес то да е изцяло християнско. Днешното население на с. Сопот няма нищо общо с някогашните мюсюлмански общности в района", категоричен е Йончев.

В средата на ХVтт век обаче турската войска на ловчанския паша Шариф Али се настанява в Тетевенските села Градежница, Глогово, Турски (Български) извор, Галата, Бабинци и Кирчево (Помашка Лешница). Решено е да помохамеданчат българите, но не с насилие, както е ставало в Родопите, а по друг, по-мек начин - с икономическа принуда. С приемането на исляма са предлагани значителни данъчни облекчения, възможност за запазване на земеделските земи и придобиване на по-висок социален статус в Османската империя. Характерно за помашкото население от тези села е, че въпреки промяната в религията то запазват своя българския език, бит, обичаи и традиционна култура.

"Някъде през ХVтт век в село Сопот пристигнали османски чиновници, за да събират най-здравите, най-умните, най-красивите момчета за еничари. Тогава даскал поп Аврам отказал да даде детето си, което довело до заплаха за живота на цялото семейство. От другата страна е стоял все още реалният религиозният натиск за приемане на исляма. Като стълбове на християнството в селото, поп Иван и брат му даскал поп Аврам били първите, които трябвало да приемат чуждата вяра или да бягат през Балкана. Проходите на Стара планина били строго охранявани, затова водените от тях бегълци я прекосили през тайни кози пътеки, което ги спасило от преследвачите", подрежда факти и събрани доказателства Радко Йончев.

Стигнали до селището Акче Клисе (днешният град Сопот), което било със специален статут, даващ по-малки данъци за християните. Когато местните хора разбират, че това не са обикновени бежанци, а водени от двама грамотни ръкоположени свещеници, ги посрещнали сърдечно и добронамерено. Бежанците, установявайки се там, основават село, на което дали името Сопот за спомен на техния роден Сопот.

"Двамата братя, поп Иван и даскал поп Аврам, вземат мъдро решение - първият остава свещеник на Акче Клисе, а другият обслужва християните в Карлово, но се установява да живее постоянно в Сопот, като си построява голяма къща. От там тръгва майчината линия на Иван Вазов", допълва възрастният мъж.

Тук е роден синът на даскал поп Аврам, хаджи Никола. На него му провървяло в търговията, с която се занимавал. Станал авторитетен човек. Оженил се и му се родили три деца - Георги, Минко (Минчо), а през 1832 г. и Събка.

Събка била гордостта на дядо си даскал поп Аврам. Като пораснала, на 14-годишна възраст я сгодили за живеещия в съседство момък Минчо Вазов. За да има време да се опознаят направили сватбата след 1 година и 9 месеца, а на следващата 1850 г. се родил първият им син - Иван, бъдещият поет и писател. През следващите години се родили още 9 деца, от които 2 момичета - Вълка и Ана. Останалите 6 момчета получават високо военно и хуманитарно образование. Единият от братята, Петър е починал още като дете, а другият е убит.

"Какво знаем за Съба Хаджиниколова Аврамова, чийто дядо даскал поп Аврам и чичо поп Иван, идват от ловешкото село Сопот и се заселват в селището Акче Клисе? Тя сама се образова - пише стихове, описвайки скръбта си, когато е опожарено родното й село, а съпругът й Минчо Вазов е убит от турците. Свекърва й баба Ана умира от тифус. Съба е имала не малко трудности по отглеждането на децата си, но била горда и под достойнството й било да търси помощ и закрила", сглобява щрихите Радко Йончев.

"Аврамовият род никога не забравят селото, откъдето са дошли. Ако бяха останали в с. Сопот те щяха да споделят съдбата на местното население, а българската култура щеше да загуби Сопотската школа, а и самия Патриарх на българската литература", разсъждава местният родолюбец.

Открил е, че за родното им село учителят Минко Хаджиниколов, вуйчо на Вазов, пише стихотворението "Село Сопот". Ровейки се в регистрите на кметството в село Сопот, със съдействието на кметския наместник Милка Минчева, Йончев издирил последните наследници на даскал поп Аврамовия род.

"Днес са останали техни наследници, наричани Аврамовци:

Йото Аврамов, Христо Аврамов, Пламен Аврамов и неговите дъщеря и внучка, Марин Йотов, Павлинка Аврамова и нейната дъщеря. Те едва ли знаят от коя издънка са. Но трябва да са горди, че Иван Вазов, Патриархът на българската литература, е техен далечен родственик и родословните му корени са дълбоко в земите на с. Сопот, Ловешко", вълнува се бившият следовател.

Радко Йончев е герой на " 24 часа" още от 2005 г. С широко отворени очи за доброто той номинира за достоен българин Ивайло Чолаков, който извади 14 души от горящ автобус и спаси живота им. Младият мъж тогава получи голямата награда "Златен ритон". За своята сетивност към добрите дела Радко бе отличен с грамота на церемонията "Достойните българи".