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Спипаха младеж на амфетамини да шофира мерцедеса си в Първомай

Мая Вакрилова

Мая Вакрилова

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Районният съд в Първомай.
Районният съд в Първомай. Снимка: Никола Михайлов

Колата му се отнема в полза на държавата, ще плаща и глоба

С условна присъда от 5 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби 21-годишен младеж, заловен да шофира на наркотици из улиците на Първомай. Глобен е и с 200 евро. Свидетелството му за управление на моторно превозно средство се отнема за срок от 1 година и 5 месеца.

На 18 септември той бил спрян за проверка с колата си мерцедес модел "Е 220 ЦДИ". Органите на реда решили да го тестват с драгчек, който реагирал на високорисковите вещества амфетамин и метамфетамин. Бил задържан за срок от 24 часа, а междувременно кръвната проба потвърдила наличието на наркотици. 

Изправен пред Районния съд в Първомай, момчето е признало вината си и е сключило споразумение с прокуратурата. Колата му, която е негова собственост, се отнема в полза на държавата, а младежът ще трябва да заплати и разноските по делото, които са на стойност 417 евро. 

Районният съд в Първомай.

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