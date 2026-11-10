Двама полицаи помогнали на родилка да стигне до болницата в Пазарджик

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Двама полицаи от РУ-Септември съпроводиха до болница в Пазарджик автомобил с бременна жена, която започнала да ражда още в превозното средство.

Случката станала в събота вечерта, малко преди 22:00 ч. В района на септемврийското село Ветрен дол бил разположен автопатрул в състав от младши автоконтрольорите Кирил Николов и Емил Попов от РУ-Септември.

Това разказа говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Униформените осъществявали контрол над участниците в движението, пътуващи по направлението Варвара – Велинград и гр. Септември.

Към тях се приближил лек автомобил, от който слязъл притеснен водач. Мъжът обяснил на полицаите, че пътува от гр. Ракитово, а в колата са 5-годишното му дете, тяхна по-възрастна роднина и бременната му съпруга, която е започнала да ражда.

Предвид случващото се жената се нуждаела от бързо транспортиране до болнично заведение в областния град. Без да се бавят, двамата полицаи информирали за ситуацията оперативния дежурен в РУ-Септември, след което със светлинна и звукова сигнализация на патрулния автомобил осигурили коридор за колата с родилката.

Така успели бързо да пристигнат в Пазарджик, където жената била настанена в родилното отделение на МБАЛ „Хигия". Не след дълго полицаите разбрали, че раждането е минало успешно, а на бял свят се е появило момченце – Александър.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в гр. Септември поздравяват семейството с появата на детето и му пожелават да расте здраво и обичано.