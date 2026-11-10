Задържаха за 72 часа турски тираджия, хванат с 2.77 промила алкохол да преминава Хаинбоаз

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56-годишният турски шофьор на товарен автомобил е привлечен в качеството на обвиняем за шофиране в нетрезво състояние. Това съобщиха от полицията във Велико Търново.

В понеделник, около 2 ч. през нощта, в Прохода на републиката е извършена проверка на тир, с прикачено полуремарке.

При проверка за употреба на алкохол, пробата на водача е показала 2,77 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Междувременно полицаите засякоха още двама пияни да шофират в региона.

Тази нощ около 1 ч. в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 42-годишен неправоспособен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,99 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 ч. Срещу него е започнато бързо производство.

Снощи около 23 ч. в областния град е спрян лек автомобил, управляван от 31-годишен местен жител. Тестът му за употреба на алкохол е отчел 1,27 промила. Той е дал кръвна проба. Задържан е за 24 часа. Образувана е преписка.