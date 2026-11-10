Възрастен мъж задигна проходилка и чанта с храна и лекарства в Павликени

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За броени часове полицаите в Павликени установиха старец от крими контингента, който е извършил кражба на проходилката на трудно подвижна жена, заедно с пазарска чанта, съобщи полицията.

Вчера около 10 ч. съдействие в полицейското управление е потърсила жителка на града. Тя обяснила, че на 6 ноември, след посещение на аптека в града, е установила, че проходилката й, с намираща се на нея чанта с покупки и лекарства, е изчезнала. Само продуктите и хапчетата били на стойност 100 евро.

Разследващите са установили извършителя на наглото посегателство - 77-годишен от Бяла черква, известен на полицията и осъждан. Той е предал откраднатото.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.