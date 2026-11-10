Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред еврокомисаря по икономика Домбровскис

В рамките на заседанието на Съвет ЕКОФИН министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на проектобюджета на България за 2027 г. на еврокомисаря по икономика и производителност, изпълнение и опростяване Валдис Домбровскис.

Двамата изразиха задоволство от добрата комуникация и сътрудничество между Комисията и българското правителство в рамките на ежегодния диалог в контекста на Европейския семестър, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в редовните заседания на Еврогрупата и Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които се проведоха в Брюксел.

В рамките на заседанието на Еврогрупата финансовите министри от държавите членки на еврозоната обсъдиха макроикономическите и фискалните тенденции в еврозоната, напредъка по въвеждането на цифровото евро и въпросите, свързани с Банковия съюз. В разширен формат, с участието на финансовите министри от държавите извън еврозоната, министрите обсъдиха финансирането на отбраната с акцент върху по-ефективното използване на публичните ресурси и съвместното възлагане на обществени поръчки. В дискусията участва и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Съвет ЕКОФИН обсъди пакета за данъчно облагане на тютюневите изделия. Независимо от продължилите до късно вечерта дискусии, министрите не успяха да постигнат общ подход по досието. Единствено Малта не подкрепи последните предложения на Председателството. В рамките на проведената дискусия министър Донев оцени положените усилия от Председателството за постигането на компромис по това изключително чувствително досие. Той отчете положително възможността за удължени преходни периоди за увеличаване на минималните акцизни ставки за някои тютюневи продукти. В рамките на интензивния процес на преговори България успя да защити интересите на производителите на суров тютюн. Земеделските стопани, които отглеждат и сушат тютюн преди предаване на преработвателите, са изключени от задължението за предоставяне на информация в системата за проследяване на акцизните стоки.

Министрите обсъдиха и икономическите последици от опростяването на европейското законодателство, както и напредъка по изпълнението и прилагането на действащите нормативни актове въз основа на последните доклади на Европейската комисия. В дневния ред бяха включени редовните теми за икономическите и финансовите последици от руската агресия срещу Украйна, както и за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Съветът одобри и заключения за напредъка по статистическите приоритети на ЕС, като очерта насоки за по-нататъшната работа в тази област. В края на заседанието Председателството на Съвета на ЕС и Европейската комисия информираха министрите за основните резултати от срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 15 октомври 2026 г. в Банкок, Тайланд.