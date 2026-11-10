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Пипнаха габровка да шофира на два вида дрога, тя отказа кръвна проба

Дима Максимова

Дима Максимова

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 41-годиишна дрогирана шофьорка арестуваха полицаите в Габрово. В дамската й чанта намериха амфетамин, съобщи ОДМВР. На 9 ноември, около 20:55 часа, на кръстовището на ул. „Орловска" и ул."Батак", е спрян „Опел Астра", управляван от 41-годишна жена от Габрово.

На място е извършена проверка за употреба на наркотични вещества, като техническото средство е отчело положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

Жената е отказала да даде кръвна проба за химически анализ. Допълнително в дамската ѝ чанта е намерен амфетамин.

Задържана е по реда на ЗМВР за срок до 24 часа. Срещу нея е образувано бързо производство.

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