Поне 10 загинали във верижните катастрофи на магистрала "Тракия"

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Поне 10 души са загинали във верижните катастрофи на АМ "Тракия", научи "24 часа".

Лекарите от болниците Ямбол и Бургас се борят за живота на още няколко тежко пострадали.

В момента три линейки на болница "Сърце и мозък" в Бургас пътуват към мястото на катастрофата. В една от тях са бившият шеф на "Пирогов" проф. Асен Балтов и ортопеди.

Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".