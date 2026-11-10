Поне 10 загинали във верижните катастрофи на магистрала "Тракия"

Поне 10 души са загинали във верижните катастрофи на АМ "Тракия", научи "24 часа".
Лекарите от болниците Ямбол и Бургас се борят за живота на още няколко тежко пострадали.
В момента три линейки на болница "Сърце и мозък" в Бургас пътуват към мястото на катастрофата. В една от тях са бившият шеф на "Пирогов" проф. Асен Балтов и ортопеди.
Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".