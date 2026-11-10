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Поне 10 загинали във верижните катастрофи на магистрала "Тракия"

Димитър Мартинов

Димитър Мартинов

[email protected]

Димчо Райков

Димчо Райков

[email protected]

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Поне 10 загинали във верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук
Поне 10 загинали във верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

  Поне 10 души са загинали във верижните катастрофи на АМ "Тракия", научи "24 часа".

Лекарите от болниците Ямбол и Бургас  се борят за живота  на още няколко тежко пострадали.

В момента три  линейки на болница "Сърце и мозък" в Бургас пътуват към мястото на катастрофата. В една от тях са бившият шеф на "Пирогов" проф. Асен Балтов и ортопеди.

Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол.  Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Поне 10 загинали във верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

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