Жена е с фрактура на таза след удар от кола на пешеходна пътека в Смолян

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62-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Смолян на ул. „Родопи".

По първоначални данни лек автомобил „Субару Легаси", управляван от 70-годишен мъж, е блъснал жената, докато тя пресичала пътното платно на пешеходна пътека.

Вследствие на удара пешеходката е получила фрактура на таза. Тя е настанена за лечение в МБАЛ – Смолян, като няма опасност за живота ѝ.

Извършените проверки на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.