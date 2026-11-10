ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пулев за катастрофата на "Тракия": Всичко, което и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Радев праща правителствения самолет в Бургас, за да превози ранените от АМ „Тракия“ до София

Богомила Костадинова

Богомила Костадинова

7068
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев Снимка: Георги Палейков
Премиерът Румен Радев Снимка: Георги Палейков

Министър-председателят Румен Радев е изпратил правителственият самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата на автомагистрала "Тракия" до болници в София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

 Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет. 

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Тази сутрин се блъснаха 50 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".

Премиерът Румен Радев Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември