Радев праща правителствения самолет в Бургас, за да превози ранените от АМ „Тракия“ до София

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Министър-председателят Румен Радев е изпратил правителственият самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата на автомагистрала "Тракия" до болници в София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Тази сутрин се блъснаха 50 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".