ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин иска да обвърже гаранциите за сигурност за У...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Пулев за катастрофата на "Тракия": Всичко, което има криле, е във въздуха. Всичко, което има гуми, е на пътя

Албена Арабаджиева

Албена Арабаджиева

[email protected]

10328
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Пулев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"
Александър Пулев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

От сутринта държавата е впрегнала всички ресурси в подкрепа на бедстващите хора на магистрала "Тракия". Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко, което има гуми, е на пътя. Отменили сме всички публични изяви, няма да има и Минситерски съвет. Създадохме кризисен щаб.

Това заяви вицепремиерът Александър Пулев по повод тежката катастрофа на магистрала "Тракия". Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле". Поне 10 души са загинали.

Министър-председателят Румен Радев е изпратил правителственият самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата на автомагистрала "Тракия" до болници в София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен

Александър Пулев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември