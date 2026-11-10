Пулев за катастрофата на "Тракия": Всичко, което има криле, е във въздуха. Всичко, което има гуми, е на пътя

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От сутринта държавата е впрегнала всички ресурси в подкрепа на бедстващите хора на магистрала "Тракия". Всичко, което има криле, е във въздуха, всичко, което има гуми, е на пътя. Отменили сме всички публични изяви, няма да има и Минситерски съвет. Създадохме кризисен щаб.

Това заяви вицепремиерът Александър Пулев по повод тежката катастрофа на магистрала "Тракия". Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле". Поне 10 души са загинали.

Министър-председателят Румен Радев е изпратил правителственият самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата на автомагистрала "Тракия" до болници в София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен