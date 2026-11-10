Очевидец на верижните катастрофи на АМ "Тракия": Беше истински апокалипсис

"Това, което видях тази сутрин на магистрала "Тракия" беше истински апокалипсис. Толкова мъка видях наведнъж, такова страдание, че ми се скъса сърцето. Ужасен кошмар! В двете платна всичко беше купчина от автомобили - смачкани до неузнаваемост, един върху друг, кола под товарен камион. Нереална картина, смазани и заклещени хора, викове, студ, мъгла .."Това разказа адвокат Любомира Минкова от Бургас, която тази сутрин попадна в голямата верижна катастрофа на магистрала "Тракия" докато пътува за дело в София. Казва, че мъглата не е била чак толкова гъста, видимостта е била по-малко от 100 метра. Първо е видяла кола в аварийната лента, а след това мъж със сигнална жилетка и хора, слезли от автобус, които махат на колите на спрат. "Спряхме в средното платно. След нас още няколко коли спряха, а после видях, че зад тях пък пак има ударили се автомобили. Стотици коли в двете платна. Нямам обяснение как е станало това едновременно в двете посоки, защото мантинелите по средата не бяха увредени. После чухме от хора на място, че напред се е обърнала цистерна и оттам е тръгнала катастрофата, но дали е така не е ясно. Имаше много горящи автомобили", разказа пред наш репортер адвокат Минкова.

Под един от тировете тя е видяла врязал се автомобил, от който се чували ужасяващи викове за помощ, но за съжаление никой не е успял да извади хората.

В канавката е видяла жълт мини ван около който е имало няколко млади момчета. Отишла на място, за да помогне. Шофьорът е бил заклещен и е било по-добре да не го вадят. В канавката обаче лежало младо момче с окървавена глава, буквално горната му част липсвала. Разбрала от приятелите му, че се казва Бранко. Споделили й, че са тръгнали на работа. Опитала да попие кръвта от зейналата рана, а другите момчета от вана завили Бранко с якетата си. "Само му казах: "Бранко, ти си силно момче, ще се оправиш, само дишай миличък и не си пипай главата". Получаваше конвулсии. Друго момче пък беше със счупен крак. Всички крещяха. На момче от групичката, сигурно беше на 15 г., главата му беше в засъхнала кръв, вероятно дори не е усетил как е наранена", допълва разказа си от шокиращата гледка юристката. Надява се момчетата да са транспортирани успешно до болница и да се оправят.

Адв. Минкова е юрист с 25-годишен стаж. Била е 6 г. следовател, след това прокурор и е присъствала на десетки пътно-транспортни произшествия, но никога не е страдала така силно и за първи път се сблъсква с такава трагедия.