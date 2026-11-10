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3 овчарски кучета нахапаха жестоко жена край момчилградско село

Ненко Станев

Ненко Станев

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Линейка е откарала нахапаната от кучета в болницата в Кърджали.
Линейка е откарала нахапаната от кучета в болницата в Кърджали.

3 овчарски кучета нахапаха жестоко по ръцете и краката 74-годишна жена в землището на момчилградското село Нановица. Инцидентът станал в понеделник към 10,30 часа. Жената излязла за гъби, когато била нападната от кучетата, които излезли от близката кошара. Като по чудо пострадалата успяла да се отърве от нападналите я животни и се добрала до медицинския център в Нановица. Там й била оказана първа помощ и била извикана линейка, с която жената била откарана в областната болница в Кърджали. Пострадалата е оставена под наблюдение в хирургично отделение.

Полицаи издирили и задържали собственика на агресивните кучета. Той е 57-годишен фермер, който в момента на нападението не бил в района.

По случая е образувана проверка срещу мъга за това, че е оставил кучетата без надзор и те са причинили телесни повреди.

Линейка е откарала нахапаната от кучета в болницата в Кърджали.

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