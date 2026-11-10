16 пострадали от катастрофата на магистрала "Тракия" са докарани в областната болница на Сливен

Заради инцидента спряха плановите операции в здравното заведение

16 пострадали при тежката катастрофа на магистрала "Тракия" днес, са транспортирани в областната МБАЛ "Д-р Иван Селимински Сливен", съобщиха от здравното заведение. От тях четирима са настанени в отделението по реанимация, трима - в неврохирургия. Състоянието на останалите се уточнява.

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров заяви, че медицинските екипи работят експедитивно и се оказва лекарска помощ на пострадалите. В момента, в който е станало ясно за катастрофата, са спрени плановите операции в болницата и екипите са били в готовност да посрещат линейките.