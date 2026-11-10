Пиян шофьор заби колата си в крайпътна овощна градина край Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 9 ноември, около 20:25 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие със самокатастрофирал лек автомобил. Установено е, че на изхода на град Тервел в посока град Добрич 36-годишен мъж, водач на лек автомобил „Ситроен," губи контрол, напуска пътното платно и спира движението си в крайпътна овощна градина. При инцидента няма пострадали. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,76 промила. Отведен е до болницата в Добрич и след извършен преглед е настанен в Центъра за психично здраве. По случая е образувано досъдебно производство.

На 9 ноември, около 11:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен", управляван от 59-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,23 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.