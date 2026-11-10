Калин Стоянов: Оставка на всички отговорни за безпрецедентното меле на АМ „Тракия"

Незабавна оставка на всички отговорни лица за безпрецедентното меле на АМ „Тракия". За това призова депутатът от ДПС Калин Стоянов, цитиран от пресцентъра на ДПС.

"Докато министърът на МВР Иван Демерджиев фантазира, разпъва локуми и публично прави внушения, че едва ли не сигналите за бомбени заплахи (напоследък в самолети) в цяла Европа зачестявали и имало цикличност, когато, видите ли, той изнасял някаква информация за някой си в България, днес отново следва да се сблъска с реалността. Поредните тежки катастрофи с безпрецедентното участие на близо 50 транспортни средства в района на отбивката за гр. Зимница, област Ямбол, на автомагистрала „Тракия", посочва Стоянов.

"Според медийни публикации във верижната катастрофа са участвали леки автомобили, микробуси, тежкотоварни автомобили и автобус. Според информацията има множество ранени, а по непотвърдена информация има и загинали! Причината според участниците в тежкото ПТП била намалената видимост поради мъгла и мократа пътна настилка", казва още той.

"Сега очаквам двамата адаши Ивановци да си прехвърлят отговорността кой и защо не е обезпечил отсечката с необходимите екипи и сигнализация, което е довело до тази тежка верижна катастрофа. Обясняват ни, че била задействана системата "BG-ALERT". Дано обаче управляващите са наясно, че това е национална система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, т.е. инструмент за превенция, а не средство, с което да плашат хората след събитията", заявява народният представител от ДПС.

"Тук е мястото да напомня, че от началото на годината до момента загиналите по пътищата в резултат на ПТП са 433. За сравнение, за същия период на миналата година те са били 384, което ясно показва, че за съжаление тази година има значителен ръст на жертвите, с 49 повече до момента.

В резултат на некадърното управление на всички отговорни министерства, агенции и структури, ангажирани с пътната безопасност, ако негативната тенденция се запази, тази година ще бъде първата от няколко години насам със значителен ръст на броя на загиналите в сравнение с предходната година. През предходните три години имахме ежегодно намаление и леко подобрение на ситуацията по пътищата. За съжаление, некомпетентните в момента министри успяха да обърнат тенденцията в негативна посока и да увеличат броя на загиналите по пътищата", добавя той.

"От началото на 2026 г. до момента 49 души повече са загинали по пътищата в сравнение със същия период на миналата година.

МВР категорично загуби битката във войната по пътищата!!!

Няма как да е друго, докато министърът на МВР е над нещата и има далеч по-сериозни проблеми за решаване (от ежедневно загиващите по пътищата), като например усъвършенстване на схемите за придобиване на недвижими имоти. Всички виждаме, че Демерджиев не се справя като министър на МВР. Той става единствено, да брани "Короната" и да репресира политическите опоненти.

Ще поеме ли обаче някой отговорността за този невиждан до момента случай с над 50 транспортни средства във верижна катастрофа? Предстои да разберем", заявява още Калин Стоянов.