На 12 ноември, четвъртък, от 17:00 часа Шумен ще бъде домакин на галаконцерта на XVII издание на конкурса за творчески изяви на хора с увреждания „Неоткрити, красиви надежди“. На сцената на Общинския младежки дом ще бъдат представени най-добрите спектакли на участници от Разград, Казанлък, Велико Търново, Шумен и Каспичан.

Събитието се реализира съвместно от Община Шумен и Сдружение „Сияйна Зора“ – Шумен. Входът е свободен.

Целта на конкурса „Неоткрити, красиви надежди“, организиран от неправителствената гражданска организация „Сияйна Зора“, е да създаде възможности за пълноценна творческа изява на хората с ментални увреждания, ползващи социални услуги, както и чрез силата на изкуството да подпомогне приобщаването им към обществото. Инициативата дава също възможност за специализираните социални услуги да представят своята дейност и постигнатите резултати от всеотдайната работа на трудотерапевти, социални работници, психолози, рехабилитатори и други специалисти.

Конкурсната програма на XVII издание се състоя от 23 до 26 юни 2026 г. в Китен. В нея се включиха 32 социални услуги от страната, 222 участници с увреждания и 56 ръководители на сценичните изяви. В подкрепа на изпълнителите в програмата участваха и още 48 представители на различни граждански формации. Сред тях бяха ученици от СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, ДФГ „Китчица“ от с. Кралево, община Търговище, деца от „Венера мюзик“ – София и други.

Програмата на конкурса включваше четири модула: сценични изяви, спортна надпревара „Нека да е лято“, приложно изкуство и вечер на споделените истории. В рамките на сценичната програма бяха представени 18 групови спектакъла, три индивидуални изпълнения и седем програми, подготвени съвместно от две социални услуги. Последните бяха реализирани чрез дистанционни репетиции – практика, приложена за първи път в историята на конкурса.

Конкурсът се провежда за първи път през 2007 г. в Шумен като част от честванията по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания. Първите десет издания се организират в града. С разрастването на инициативата и увеличаването на броя на участниците, както и с оглед на специфичните им потребности, свързани с придвижването и настаняването, конкурсът се премества в Приморско и Китен.