Над 70 превозни средства участвали в катастрофите на магистрала "Тракия"

Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия" до Ямбол, жертвите са над 10, съобщи пред журналисти областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той е на мястото на произшествието. Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо, коментира Кашеров.

Той съобщи, че към Сливенската окръжна болница са закарани 18 пострадали, трима от които в много тежко състояние. Хеликоптерите са в готовност те да бъдат извозени към Бургас и оттам със самолет „Спартан" при необходимост, посочи областният управител. Тримата, които са в реанимация, трябва да бъдат обработени на място и да се прецени дали има необходимост да се превозят към Бургас, добави Кашеров. Военният самолет „Спартан" е на летището в Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната.

По последна информация в ямболската болница има 13 настанени, посочи още Кашеров.

Областният управител на Сливен съобщи, че е разговарял с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която е заявила, че и вторият самолет „Спартан" ще бъде организиран при необходимост.

Едва сега мъглата в района на инцидента започва да се вдига, съобщи БТА. Телата на загиналите още не са извадени от автомобилите. Около един километър е участъкът от магистралата, в който са станали двете катастрофи - в платното за Бургас и в платното за София. Участъкът е запълнен със смачкани леки и тежкотоварни автомобили.