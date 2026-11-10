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Повече от 20 военни помагат на мястото на верижните катастрофи на "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Над 20 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон – Ямбол ще окажат помощ на мястото на верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, казаха от Министерството на отбраната пред БТА след запитване.

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият - при 294-ти км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата. 

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

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