Повече от 20 военни помагат на мястото на верижните катастрофи на "Тракия"

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Над 20 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон – Ямбол ще окажат помощ на мястото на верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, казаха от Министерството на отбраната пред БТА след запитване.

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият - при 294-ти км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.