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Преди 7 г., при гъста мъгла, над 20 коли във верижна катастрофа на "Струма" с един загинал

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Една от най-тежките верижни катастрофи у нас се случи на автомагистрала „Струма" на 5 февруари 2019 г.. Тогава един мъж загина, а други 14 бяха ранени. В района между Сандански и село Дамяница при гъста мъгла и несъобразена скорост над 20 автомобила попаднаха във верижна катастрофа около 8 часа в платното за София. 

На място загива 54-годишният Димитър Костадинов от санданското село Ново Делчево. Мъжът първо  попаднал на лек инцидент, слязъл от колата и в края на пътното платно с фенерче започнал да предупреждава останалите шофьори за опасността. Докато се опитва да спаси други хора, е блъснат от товарен автомобил в условията на почти нулева видимост. Ранени са 14 души, транспортирани за лечение в болниците в Сандански, Петрич и Благоевград. Водачът на товарния автомобил, който е блъснал Димитър Костадинов в условия на почти нулева видимост, получи условна присъда.

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

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