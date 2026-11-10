Преди 7 г., при гъста мъгла, над 20 коли във верижна катастрофа на "Струма" с един загинал

Една от най-тежките верижни катастрофи у нас се случи на автомагистрала „Струма" на 5 февруари 2019 г.. Тогава един мъж загина, а други 14 бяха ранени. В района между Сандански и село Дамяница при гъста мъгла и несъобразена скорост над 20 автомобила попаднаха във верижна катастрофа около 8 часа в платното за София.

На място загива 54-годишният Димитър Костадинов от санданското село Ново Делчево. Мъжът първо попаднал на лек инцидент, слязъл от колата и в края на пътното платно с фенерче започнал да предупреждава останалите шофьори за опасността. Докато се опитва да спаси други хора, е блъснат от товарен автомобил в условията на почти нулева видимост. Ранени са 14 души, транспортирани за лечение в болниците в Сандански, Петрич и Благоевград. Водачът на товарния автомобил, който е блъснал Димитър Костадинов в условия на почти нулева видимост, получи условна присъда.