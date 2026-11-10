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Затвориха магазин във Видин заради лоша хигиена. Намерили и 270 кг мухлясало зеле

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Българската агенция по безопасност на храните
Българската агенция по безопасност на храните

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Видин затвориха обект на голяма търговска верига в града след установени сериозни нарушения при съхранението на храни и хигиенното състояние на пекарната, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При проверката са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 кг мухлясало зеле. Всички посочени количества са насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта, пише БТА. 

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на цялата дейност и акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Проверката е част от съвместните действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Контролът обхваща складовете, търговските обекти и цялата верига на доставки с цел проверка на безопасността на храните, съответствието с нормативните изисквания и защита на потребителите.

Българската агенция по безопасност на храните

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