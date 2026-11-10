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Борисов за инцидентите на "Тракия": Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Бойко Борисов
Бойко Борисов

Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".                                                                                      

Тази сутрин се блъснаха 70 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".      

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

"Съболезнования на близките на загиналите.

Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите!", посочи още Борисов. 

                                                                                                                                                         

Бойко Борисов

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