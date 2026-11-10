Обвиниха двама младежи за хулиганство в спешна помощ в Троян

19-годишен младеж и 17-годишен тийнейджър са привлечени като обвиняеми за хулиганство от Районна прокуратура - Ловеч. Те са обвинени в хода на разследването по досъдебно производство по описа на РУ МВР Троян, за безобразното им поведение в Спешна помощ - Троян на 4 ноември. Двамата са си позволили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отправяне на заплахи, ругатни, замахване с нож и нанасяне на удари с ръце по парамедик и служител от спешна помощ.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - оглед, разпити на свидетели. А за установяване вида и степента на причинените телесни увреждания са назначени съдебно медицински експертизи.

Установено е, че двамата обвиняеми са посетили Филиала за спешна медицинска помощ придружавайки свой познат. Останали недоволни от отношението към тях, поради което започнали саморазправа с шофьор на линейка и парамедик, като им отправили обиди и ги заплашили с нож.

По досъдебното производство 19-годишният обвиняем е с определена мярка за неотклонение "подписка", а непълнолетният е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

Предвиденото наказание за това престъпление е до две години лишаване от свобода или пробация, както и обществено порицание.

Действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура - Ловеч за изясняване на всички факти около инцидента и прецизиране на обвиненията.