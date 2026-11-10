Радев: 11 са загинали, а 48 - ранени при тежките катастрофи на магистрала "Тракия"

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Изразявам дълбоки съболезнования на загиналите в катастрофата, заяви Фон дер Лайен

Европейските лидери подкрепят предложението за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море, съобщи министър-председателят

България ще бъде подпомогната с 10 млн. евро за подобряване на способностите си за издирване и спасяване в Черно море

Информацията към момента е за 11 загинали и 48 ранени при тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти във Варна по време на съвместен брифинг с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която е на работно посещение в България. Радев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ при пътен възел „Зимница“.

Той изказа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ „Тракия".

Премиерът говори пред журналисти във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

В началото на брифинга Радев каза, че вече е запознал Фон дер Лайен със случилото се тази сутрин.

Изразявам дълбоки съболезнования на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия" и техните семейства. Изразявам благодарност на спасителните екипи в такъв тежък момент, каза Фон дер Лайен.

Тя добави, че разбира промяната в програмата им за днес с премиера Румен Радев.

Предложението за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море, направено от България и Румъния, има подкрепата на ръководството на Европейската комисия и на европейски лидери", заяви премиерът. Той благодари за подкрепата за инициативата, която е предложил заедно с президента на Румъния.

Радев каза, че поддържа връзка с председателя на Европейската комисия още от първите часове след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Той определи присъствието ѝ във Варна като знак на солидарност с България.

По думите му във Военноморското училище двамата са били запознати със ситуацията в Черноморския регион, където средата за сигурност се променя бързо. Премиерът посочи, че за един месец в Черно море са загинали повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток.

„Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки", заяви Радев. Той определи нападенията като нарушение на морското и международното право и посочи, че за постигането на мир са необходими спиране на огъня и активна дипломация.

"Животът ни поднася различни изпитания и искам да благодаря на председателя на ЕК, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена", заяви Румен Радев.

България ще бъде подпомогната с 10 милиона евро за подобряване на способностите си за издирване и спасяване в Черно море, съобщи председателят на ЕК.

„Последните месеци станахме свидетели на много нападения и заплахи срещу територията на България и други държави членки на ЕС. Дронове покосяват търговски кораби, губим човешки животи, нарушава се корабоплаването, увеличават се разходите за застраховки. Знаем намеренията на тези атаки – да се разпространява страх. Ние изграждаме устойчивост в ЕС, може да разчитате на единен отговор", каза още тя.

Тя коментира, че е необходимо да бъде възстановено свободното корабоплаване.

„Обсъдихме да засилим наблюдението в Черноморския регион, за това нещо могат да бъдат използвани и сателитите на програмата „Коперник".От септември насам имаме увеличение на броя на изображенията и данните от снимки, което показва съществения принос на тази програма", обясни председателят на ЕК.